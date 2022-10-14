Певице Клаве Коке пригрозили «уголовкой» за концерт в мини на фоне храма

Певице Клаве Коке грозят уголовным делом. Активисты Фонда защиты национального исторического наследия обратились в СКР с требованием проверить деятельность артистки «на предмет нарушения ею права на свободу совести и вероисповеданий, а также возбудить в отношении нее уголовное дело», передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Также агентство уточняет, что проверка уже началась. Если она подтвердит правоту заявителя, девушке грозит ответственность по статьям 148 УК РФ и 20.1 УК РФ.

«Необходимо пресекать преступные действия, в том числе некоторых российских исполнителей, творчество которых не только не несет абсолютно никакой пользы, но и губительно влияет на подрастающее поколение, а также оскорбляет чувства верующих», – заявил директор фонда Александр Карабанов.

Речь идет о выступлении Коки во Владивостоке в День знаний, когда певицу стали обвинять в том, что она выступала в развратной одежде (мини-юбке) на фоне флага и православного храма.

Екатеринбург, Елена Сычева

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