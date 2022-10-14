Коммунальщики устроили пылевую бурю под окнами домов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге продолжается уборка города в летнем режиме: специальные машины собирают грязь с проезжей части и вывозят ее. Однако если нарушить технологию, то выходит только хуже – наши читатели сняли, как уборочная машина поднимает столб пыли на улице Парина, практически под окнами жилых домов.

«Новый день» запросил комментарий в мэрии по этому поводу. Добавим, к 15 октября уборочная техника должна перейти на зимний режим работы. Впрочем, уборка снега в городе пока не актуальна – стоит тёплая погода, из осадков в ближайшие дни обещают дождь.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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