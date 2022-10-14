В Верхне-Сысертский пруд выпустили 800 мальков сазана (ВИДЕО)

Сегодня в акваторию Верхне-Сысертского водохранилища были выпущены 800 мальков сазанов. Акцию зарыбления провел застройщик «Гринвич – жилая недвижимость» в соответствии с рекомендациями специалистов Федерального агентства по рыболовству.

Представитель компании, руководитель проекта по реализации парка в ЖК River Park Александр Котов рассказал, что после благоустройства набережной и вмешательства в природную среду застройщик обязан восстановить аквакультуру. «В каком объеме это должно быть сделано, оценивает Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. Ведомство провело обследование, сделало анализы, и на основании всего этого выдало нам заключение. Мы как добросовестные застройщики все указанные в нем рекомендации выполняем», – пояснил он.

Зарыбление пруда

Госинспектор отдела госконтроля надзора охраны водных биологических ресурсов и среды обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управления федерального агентства по рыболовству Александр Ковалев рассказл: «Сегодня мы зарыбляем сазаном Верхне-Сысертский водоем, где много щуки и судака. У нас был мор от травы – она выделяла ядовитые вещества, рыба задохнулась, и необходимо большое воспроизводство. И сейчас мы занимаемся компенсационными зарыблениями. Ответственные предприятия, которые участвуют в этом, покупают рыбу, заключают договора, привозят ее и зарыбляют молодью». Перед запуском мальков в пруду измерили температуру воды, чтобы у них не было термического шока.

Компания «Гринвич – жилая недвижимость» ведет масштабную застройку набережной реки Исеть по ул. Щербакова. Одновременно здесь строится два жилых квартала, ЖК River park и «Сезоны», часть домов уже заселена.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Дмитрий Бутаков

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