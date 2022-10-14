На улице Аппаратная в Екатеринбурге – крупный пожар (ФОТО)

В Екатеринбурге разгорелся пожар на улице Аппаратной. Столбы черного дыма видно даже в центре города, хотя улица находится далеко.

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что поступило сообщение о пожаре на улице Аппаратная. Предположительно, в промышленной зоне. Пожарные подразделения выехали на место. Что именно и на какой площади горит, станет известно, когда пожарные прибудут на место и проведут разведку.

По предварительным данным, в одном из ангаров горит пластик. Площадь пожара – 100 квадратных метров.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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