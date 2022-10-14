В Свердловской области появился единый оператор для помощи мобилизованным

В Свердловской области появился единый оператор, который будет заниматься сбором средств для массовой централизованной закупки товаров, в которых нуждаются мобилизованные. Таким оператором стал Благотворительный фонд «Верь и живи!», известный благодаря участию в строительстве пансионата реабилитации и долечивания онкобольных детей, а также поддержке жителей Донбасса.

«До того, как была объявлена частичная мобилизация, мы занимались гуманитарной помощью в основном мирному населению Донбасса. Затем на нас вышла организация ветеранов боевых действий и волонтерское сообщество, которые искали проверенный фонд для закупки дополнительных аксессуаров для военнослужащих. Запрос на единого оператора для оказания помощи мобилизованным был и у представителей малого и среднего бизнеса, вместе с которыми мы раньше поддерживали жителей Донбасса. Поэтому мы приняли решение приступить к такой работе», – рассказала президент фонда Ксения Хохрякова.

Купленные вещи, в том числе термобелье и спальники, отправят в части и подразделения, где служат и будут служить свердловчане.

Реквизиты для пожертвований:

Некоммерческая организация благотворительный фонд «Верь и живи!»

ИНН: 6678108154

КПП: 667801001

ОГРН: 1206600035180

Р/с: 40703810816540000970 в Уральском банке Сбербанка РФ г. Екатеринбурга

К/с 30101810500000000674

БИК: 046577674

Взнос можно также сделать на сайте фонда (vizhfond.ru), в мобильных приложениях и на сайтах Сбербанка, Банка ВТБ и УБРиР.

Напомним, для свердловчан, которые хотят помочь вещами, продолжают работу отделения всероссийского движения #МЫВМЕСТЕ. Центральное отделение действует в Екатеринбурге на базе Дома Добровольцев Свердловской области (ул. Крылова, 2), отправить вещи можно также в ста филиалах, которые действуют в 46 муниципальных образованиях региона.

Карта со всеми пунктами приема вещей #МЫВМЕСТЕ доступна по ссылке.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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