Площадь пожара на Аппаратной увеличилась в 8 раз (ФОТО)

Площадь пожара в промышленной зоне на улице Аппаратная составляет уже 800 квадратных метров. С огнем борются 73 пожарных и 21 единицы спецтехники. Напомним, в одном из ангаров загорелась пластиковая продукция. Дым от пожара виден в нескольких районах Екатеринбурга.

«Тушение осложняется большой горючей загрузкой ангара и сильным задымлением. На месте пожара организована работа звеньев газодымозащитной службы», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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