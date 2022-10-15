Аншлаг на трибунах и драки на льду: «Автомобилист» в четвертый раз подряд обыграл «Ак Барс»

Екатеринбургский «Автомобилист» в четвертый раз в регулярном сезоне КХЛ обыграл казанский «Ак Барс». Пятничный матч в переполненном КРК «Уралец» завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. На этот раз «Автомобилисту» пришлось добывать победу в серии буллитов.

Казанцы первыми открыли счет в конце стартового периода – Артем Лукоянов выиграл борьбу за ворота, шайбу подобрал Михаил Глухов и точным броском отправил ее в ворота Игоря Бобкова.

Во втором периоде игра стала жестче. Капитан «Автомобилиста» Патрис Кормье ввязался в драку с молодым нападающим «Ак Барса» Никитой Евсеевым и вышел победителем на радость домашним трибунам. Когда драчунов развели в штрафные боксы, екатеринбургская команда заметно прибодрилась. К 30-й минуте «Автомобилист» сравнял счет, причем уральцы разыграли образцово-показательную атаку. Денис Романцев выиграл вбрасывание, скинул шайбу на синюю линию Ефиму Гуркину, а тот переправил ее партнеру Денису Баранцеву, который мощным щелчком пробил вратаря казанцев. Упорная борьба соперников спровоцировала еще одну драку к концу двадцатиминутки. На льду сцепились Никита Лямкин и Василий Филяев, их пришлось разнимать арбитрам.

В третьем периоде обе команды попеременно атаковали на высоких скоростях, но вратари были на высоте. При равном счете игра перешла в овертайм, а затем в серию буллитов. В воротах «Автомобилиста» Игоря Бобкова сменил Юхан Маттссон, и это оказалась удачным решением тренерского штаба. Швед не пропустил ни одной шайбы от казанцев. В составе «Автомобилиста» буллиты реализовали Виктор Неучев и Анатолий Голышев.

Главный тренер екатеринбургского клуба Николай Заварухин подвел итоги тяжелой победы:

«27 блокированных бросков о многом говорят. Спасибо ребятам за игру и настрой, с первых минут чувствовали энергию на лавке от них, они выполнили то, что от них просили. Соперник где-то владел инициативой, были моменты, но блокировка бросков, хорошая игра в обороне и хорошая игра вратаря принесла успех. Насколько закономерны четыре победы над «Ак Барсом»? Хорошие матчи были, что здесь, что в Казани. Где-то удача была на нашей стороне, где-то мы действовали правильно, потому итог такой».

«Автомобилист» продолжает удерживать лидерство в Восточной конференции КХЛ. Следующий матч уральцы проведут 17 октября в Екатеринбурге против хабаровского «Амура».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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