Неизвестный водитель сбил подростка на парковке фитнес-клуба (ФОТО)

В Екатеринбурге ищут водителя, который вечером в пятницу, 14 октября, сбил 15-летнего мальчика и скрылся.

Как сообщили в ОГИБДД города, ДТП случилось около 22:00 на парковке фитнеса-клуба «Ultra Beauty» по адресу проспект Космонавтов, 29г. Неизвестный водитель на автомобиле черного цвета сбил подростка-пешехода. Мальчика с различными травмами доставили в больницу. Водителя ищут.

Очевидцев просят позвонить по телефонам: 263-19-02 или (02), сот.тел.: 8-908-632-99-46, или обратиться по адресу: г. Екатеринбург ул. Степана Разина,20.

ГИБДД напоминает: если водитель скрывается с места происшествия, ему грозит административная ответственность в виде лишения прав на срок от 12 до 18 месяцев, либо арест до 15 суток.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»