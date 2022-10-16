Грабитель отнял у мужчины телефон, угрожая натравить собаку

В Екатеринбурге полиция и Росгвардия раскрыли уличное ограбление: нетрезвый мужчина отобрал у прохожего мобильный телефон, угрожая натравить на него собаку.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, на 44-летнего жителя Верх-Исетского района напали на улице Полежаевой. К нему подошли двое неизвестных пьяных мужчин, и один из них потребовал отдать телефон. При этом злоумышленник угрожал натравить на прохожего крупную собаку. Тот решил не связываться и подчинился.

Затем потерпевший обратился к экипажу росгвардейцев, который встретился ему неподалеку. Сотрудники предложили мужчине сесть с ними в служебную машину и проехать по маршруту патрулирования, и вскоре нашли подозреваемых в разбое в одном из дворов на улице Готвальда, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Обоих задержали и доставили в полицию. Выяснилось, что задержанным по 36 и 29 лет, один из них ранее был судим за аналогичное преступление. Телефон потерпевшего у него изъяли. Собака, как выяснилась, злоумышленнику не принадлежала – он подобрал ее незадолго до инцидента.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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