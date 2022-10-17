Уралец, который в первую брачную ночь душил жену, а после сжег ее дом, избежал колонии

В Каменском районе осудили мужчину, который угрожал убить свою жену в первую же ночь после свадьбы, а когда супруга пригрозила разводом, он сжег ее дом.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Максим Мальмин 1980 года рождения женился 24 октября 2020 года. Первую брачную ночь молодожены проводили в деревне Часовая Каменского городского округа, и закончилась она тем, что муж начал душить свою супругу и угрожал убить. В последующие дни абьюзер давил на нее психологически, преследовал, не давал возможности обратиться за медпомощью и в полицию, угрожал расправой и поджогом ее дома.

Женщина сказала, что подаст на развод, и в ночь с 1 на 2 декабря Мальмин поджег дом, который принадлежал его жене и ее совершеннолетнему сыну. Супруги в итоге развелись.

Мужчину судили по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством» и ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога», свою вину он не признал. Гособвинитель просил отправить его в колонию на 3 года и 1 месяц, однако суд решил иначе. Мужчине дали лет 7 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 15% заработной платы осужденного. Приговор не вступил в законную силу. В прокуратуре заявили, что в течение 10 дней примут решение об апелляции.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»