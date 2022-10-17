В центре Екатеринбурга эвакуировались 350 человек из-за пожара (ФОТО)

В административном здании рядом с отелем «Онегин» на улице Розы Люксембург случился пожар. Тревожный сигнал поступил в 11:17. Как выяснили прибывшие на место пожарные, в подвале 14-этажного здания загорелось имущество. Огонь потушили за 10 минут, общая площадь пожара составила 2 квадратных метра.

Еще до прибытия пожарных машин из высотного здания самостоятельно эвакуировались 350 человек. По данным МЧС, известно об одном пострадавшем. Мужчина с признаками отравления угарным газом доставлен в больницу. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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