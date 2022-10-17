В Первоуральске суд вынес приговор алководителю, который раздавил свою дочь

В Первоуральске сегодня вынесли приговор Максиму Худышкину, по вине которого в ДТП погибла его пятилетняя дочь. Водитель просто раздавил ребёнка своим телом. Его отправили в колонию-поселение на шесть лет, а мать погибшей девочки просила отпустить любителя выпить за рулём.

Авария произошла 3 июля, Худышкин на «Фиат-Дукато» ехал от озера Глухое в коллективные сады, девочка сидела у него на коленях, никто не был пристегнут. Водитель был пьян, причём его уже лишили прав за пьяную езду. Машина в какой-то момент съехала с дороги в кювет и врезалась в дерево. Худышкин после удара упал вперёд, на руль. Его дочь оказалась раздавлена, она скончалась на месте аварии.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, мужчина частично признал вину. Гособвинитель просил дать 7 лет лишения свободы. В отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области добавили, что жена алководителя и мать погибшей девочки просила его отпустить, считая невиновным. В семье ещё двое детей – старшему исполнилось 18, младшему восемь.

Первоуральск, Марина Иванова

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