ВТБ закрывает ипотечные счета клиентов из-за обновления системы

Клиенты ВТБ начали получать уведомления о закрытии ипотечных счетов в связи с обновлением банковской системы. Кредитные платежи теперь будут списываться с мастер-счета, к которому обычно привязывается дебетовая карта клиента при заключении договора банковского обслуживания.

На сайте банка разъясняется, что клиентские счета закрываются в результате модернизации внутренних сервисов. «В настоящий момент ВТБ выводит из эксплуатации одну из систем, унаследованную в ходе слияния нескольких банков, в связи с чем переводит счета клиентов в обновленные банковские системы. Изменения затрагивают преимущественно счета без остатков и без движений по ним продолжительное время», – говорится в сообщении.

Отмечается, что условия досрочного погашения ипотеки и платежный период не меняются. Денежный остаток на закрытом счете автоматически перейдет на мастер-счет.

«Средства для оплаты ипотечного кредита теперь будут списываться не с отдельного счета, на который ранее осуществлялась выдача кредита, а с основного мастера-счета клиента. Эти изменения носят технический характер и не требуют никаких дополнительных действий со стороны заемщика. Процесс списания кредитных платежей теперь будет проще, поскольку исчезнет необходимость переводить средства для оплаты ипотеки на специальный счет. Уведомления о новой процедуре получают все заемщики банка, которые ранее оформляли жилищные кредиты», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ВТБ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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