В Свердловской области за неделю ОРВИ выявили у 32 тысяч человек

В Свердловской области за прошлую неделю зарегистрировано почти 32,5 тысячи случаев ОРВИ, что ниже , чем в предыдущие семь дней, но по-прежнему на 9,5% выше среднемноголетнего уровня. Чаще стали болеть дети – их 60% от общего количества.

«В рамках лабораторного мониторинга за возбудителями ОРВИ в лабораториях за неделю обследовано 55 человек: доминируют риновирусы – 25,5% от числа обследованных. Также выделены вирусы параграппа, аденовирусы, боковирусы, сезонные коронавирусы и SARS-CoV-2», – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Внебольничных пневмоний за неделю выявили 538 случаев (на 10% выше среднемноголетнего уровня).

В Свердловской области также продолжается вакцинация от гриппа. На текущий момент прививки поставили чуть более миллиона человек (охват населения 23,96%).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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