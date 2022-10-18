В Екатеринбурге открылся строительный форум 100+ TechnoBuild (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня открылись крупнейший в регионе строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. В первый день не обошлось без традиционных очередей на входе. Чтобы получить бейдж, приходилось стоять по 20-40 минут.

В этом году тема 100+ «Строительство будущего. Новые возможности». В трех павильонах «Екатеринбург-Экспо» представлено более 300 экспонентов из нескольких десятков городов России.

Деловая программа рассчитана на четыре дня. Планируется, что на 200 сессиях выступят 600 спикеров. Основные темы: проектирование, строительство уникальных зданий, импортозамещение, энергоэффективность и другое.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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