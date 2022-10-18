Депутат Вихарев подарил школе на Эльмаше лазерно-гравировальный станок и 3D-принтер

Депутат Екатеринбургской городской Думы Алексей Вихарев приобрёл для школы № 67 лазерно-гравировальный станок и профессиональный 3D-принтер. О таком подарке попросило руководство школы. На станке дети под присмотром педагогов смогут изготавливать различные формы и модели.

«Продолжаем помогать школам Орджоникидзевского района. В очередной раз подарил лазерный станок и 3D-принтер, всё это необходимое оборудование сегодня находится в кабинете информатики. Это нужно, чтобы выращивать квалифицированных, умных и нужных стране специалистов в области инженерии и IT-технологий. Сегодня дети показали, что с помощью станка они уже могут вырезать на композитном материале портрет Ф. М. Достоевского. Я полагаю, это только начало, дальше старшеклассники будут готовиться к соревнованиям World Skills», – рассказал депутат Алексей Вихарев.

Новое оборудование оценили как школьники, так и педагоги, вторые нашли практическое применение оборудованию.

«Благодаря помощи Алексея Андреевича у нас появился уникальный лазерный станок, который может не только гравировать, но и резать различные материалы, такие как пластик, дерево, картон и бумагу. На станке ребята собственноручно сделали таблички для кабинетов русского языка и литературы с портретами русских писателей. Крепления для табличек изготовлены на 3D-принтере», – пояснил Павел Селин, и.о. директора школы № 67.

Школьники работают со станком и принтером на уроках информатики, где учатся создавать модели в специальных программах, а также на уроках технологии и во внеурочное время.

«Пока опробуем работу на новом оборудовании с ребятами из профильных классов, затем привлечём к работе детей старших классов базового уровня. На следующий год хотим запустить кружок для среднего звена, так как детям всех возрастов интересно потрогать вживую результаты своего труда. Вот сейчас мы печатаем на 3D-принтере сувениры для учеников начальной школы», – рассказала Ирина Чертыкова, учитель информатики.

Педагоги считают, что дети смогут на практике увидеть особенности работы, связанной с лазерными станками, а дальше уже сделать свой выбор профессии.

«Очень многое изменилось на уроках, раньше мы делали упор на программирование, а сейчас у нас есть возможность 3D моделировать или вырезать что-то на станке. Мне намного интересней стало ходить на уроки, делать, например, вывески или стенды на благо школы», – поделился впечатлениями Тимофей Солдатов, ученик 11б класса.

Это не первая помощь парламентария школам района. Так, в 2020 году при поддержке Алексея Вихарева лазерный станок с числовым программным управлением появился в школе № 114, а школе № 66 народный избранник помог приобрести токарные станки по дереву и металлу, сверлильный и шлифовальный станок, а также два 3D-принтера. А в 2021 году депутат профинансировал покупку для гимназии № 99 двадцати робототехнических наборов и 3D-принтера.

Екатеринбург, Елена Васильева

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