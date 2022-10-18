Больше благоустройства, меньше стройтехники: смотрим стенды на выставке 100+ TechnoBuild (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге открылась крупная строительная выставка 100+ TechnoBuild, которая, как заявлено в теме, должна продемонстрировать «строительство будущего» и «новые возможности».

Как и в прошлые годы, в первом павильоне свои стенды представили все крупные уральские застройщики. Здесь можно посмотреть на макеты жилых комплексов и целых районов, которые строятся преимущественно в Екатеринбурге, побродить по кварталам в очках виртуальной реальности. Некоторые компании привезли роботов, ставших уже завсегдатаями выставок.

Во втором павильоне расположилась строительная техника. Правда, в этом году ее существенно меньше: пара экскаваторов, пара тягачей и погрузчиков. В этом же зале – узкоспециализированные строительные компании, занимающиеся изготовлением и обработкой камня. Половина павильона – пустует и закрыта для посетителей.

И, наконец, в третьем павильоне можно познакомиться с трендами современного благоустройства и ландшафтного дизайна. Множество кустарников, растений, скамеек, качелей создают ощущение небольшого сквера посреди выставочных пространств. Здесь же располагаются современные детские и спортивные площадки с тренажерами, варианты уличного освещения и малые архитектурные формы.

Интерес у посетителей вызвал небольшой стенд с радиоуправляемой игрушечной строительной техникой, которую можно погонять по импровизированной стройке. Представитель компании из Полевского рассказал, что такую игрушечную стройплощадку, конечно, не поставить во дворе жилого дома, поскольку техника требует комфортного климата и постоянного присмотра. Но вполне можно организовать подобный уголок в торговом центре или другом здании.

Добавим, что помимо выставки, в рамках 100+ TechnoBuild проходит сразу несколько специализированных конференций: по строительству, недвижимости, архитектуре. Всего с 18 по 21 октября планируется провести около 200 сессий, на которых выступят более 600 спикеров. Пленарное заседание «Строительство будущего. Новые возможности» состоится завтра, 19 октября. Планируется, что в нем примет участие зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, а также областные и муниципальные власти, представители всех крупных девелоперов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»