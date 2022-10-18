К Ельцин-центру подведут трамвайную линию

В Екатеринбурге планируют проложить новую трамвайную ветку в центре города. Она пройдёт по улице Ельцина, близ Ельцин-центра и здания правительства Свердловской области. Рельсы будут соединяться с уже существующей трамвайной линией на улице Челюскинцев. Строительство предусмотрено в рамках проекта «Екатеринбург Сити».

На сайте горадминистрации стартовало общественное обсуждение проекта, которое продлится до 1 ноября, высказаться можно до 23 октября. Новый квартал «Екатеринбург-Сити» будет располагаться в границах улиц Челюскинцев, Бориса Ельцина, Боевых Дружин, Октябрьской Революции. Согласно концепции, в Сити будет 12 объектов общественного назначения, четыре небоскреба – от 135 до 175 метров высотой, улицы общей протяженностью около 3 км, 2000 рабочих мест и паркинг с максимальной вместимостью 4000 машиномест. Все улицы планируется сделать пешеходными, с обильным озеленением, а в центре квартала появится площадь, на которой зимой можно будет ставить новогоднюю елку.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»