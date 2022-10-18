В регионах УрФО собрали 7,3 млн тонн зерновых

В регионах УрФО в текущем году собрали почти в два раза больше зерновых и зернобобовых. Показатель по зерну, к примеру, на 17 октября 2022 года составляет 7,3 млн тонн.

«Год выдался благоприятным для аграриев. Регионы собрали урожай без потери объемов. Для поддержки ценового баланса государство реализует ряд мер поддержки. В частности, закупает в интервенционный фонд пшеницу и рожь. Для аграриев также предусмотрены субсидии на тонну произведённого и реализованного зерна. 267 миллионов рублей федеральное правительство дополнительно направило на поддержку производителей зерновых культур регионов УрФО», – рассказал полпред Владимир Якушев.

На данный момент полностью завершилась уборка зерновых в Курганской области. Обмолочено 998,7 тыс га или 100% посевных площадей. Близится к завершению уборочная и в других регионах округа – в Свердловской, Тюменской и Челябинской областях.

Высокий урожай фиксируется также по овощам и картофелю.

Екатеринбург, Елена Васильева

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