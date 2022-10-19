Женщину, которая зарезала восьмилетнюю дочь, отправили в психушку

Свердловский облсуд вынес решение по делу 34-летней жительницы деревни Уфа-Шигири, которая убила собственную 8-летнюю дочерь. Ее отправили на принудительное лечение в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением. Об этом сегодня сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

Трагедия произошла 26 октября ночью. Женщина взяла нож, подошла к лежащей на диване дочери и 11 раз ударила ее ножом в грудь, а потом еще несколько раз в левую руку. Девочка скончалась. А ее мать позвонила в полицию и рассказала, что в дом проник некий бородатый мужчина и зарезал ребенка. Силовикам было понятно, что никакого мужчины в доме не было, история выдуманная – позднее женщина во всем созналась.

Мать судили по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Экспертиза показала, что женщина страдает психическим заболеванием и не понимала, что делает, ее признали невменяемой.

Нижнесергинский район, Марина Иванова

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