На Урале анонсировали возвращение иностранных авиакомпаний

В екатеринбургский аэропорт Кольцово может вернуться уже в 2023 году как минимум одна из покинувших его иностранных авиакомпаний.

«В лучший период у нас было множество авиакомпаний – и LuftGansa, и BritishAirways, и «Австрийские авиалинии», и азиатские. С уходом «Турецких авиалиний», если не считать авиакомпании, выполняющие чартерные рейсы, у нас осталась фактически одна – выполняющая перелеты в ОАЭ. Поэтому это вызов и проблема не только для туризма, но и для статуса региона, экономического развития региона. Не скажу, какая авиакомпания вернется, но вернется точно в 2023 году», – сказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Также он анонсировал и появление новых перевозчиков в Кольцово. «Будет не только увеличение полета географии, но и возвращение и приход новых авиакомпаний. Это даст большие возможности для наших туристов и репутационные плюсы», – подчеркнул он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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