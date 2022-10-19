ГИБДД предупреждает о снеге и просит сменить резину

В ГИБДД предупреждают, что пришла пора сменить летние покрышки на зимние – на этой неделе в Екатеринбурге возможен мокрый снег, а ночью температура воздуха будет опускаться ниже нуля.

«Автоинспекторы напоминают, что при управлении транспортными средствами необходимо всегда контролировать дорожную ситуацию. Именно в межсезонье из-за смены погоды, осадков в виде дождя и снега, смены температуры воздуха, заморозков и гололеда резко возрастает число аварий с участием даже опытных водителей. Чтобы минимизировать число аварий, необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервала между автомобилями», – отмечают в УГИБДД по Екатеринбургу.

Пешеходам также стоит быть внимательнее, потому как тормозной путь машин на мокром асфальте, а тем более в гололед, сильно увеличивается. Кроме того, стоит использовать световозвращающие элементы на одежде.

Екатеринбург, Марина Иванова

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