Названо самое трезвое село на Урале

В Свердловской области назвали самое трезвое село – им стало по итогам соответствующего конкурса Сладковское из Слободо-Туринского района. Критериями оценки были следующие: уровень организации массовых профилактических акций и кампаний по пропаганде здорового образа жизни, а также участие и заинтересованность в них местных жителей.

В конкурсе приняли участие 32 населенных пункта. Жители села-победителя получили грант 500 тысяч рублей, который они смогут потратить на покупку спортинвентаря, обустройство спортплощадок или «создание иных условий для ЗОЖ». Второе место и 400 тысяч рублей достались жителям села Туринская Слобода. Третье место – у Монетного, приз – 240 тысяч рублей. Поощрительные призы по 100 тысяч рублей получили поселки Лёвиха, Баранчинский и Половинный.

Екатеринбург, Елена Сычева

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