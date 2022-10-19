На форуме 100+TechnoBuild рассказали, как строят энергоэффективные дома в условиях санкций

На форуме 100+TechnoBuild обсудили строительство энергоэффективных зданий в условиях санкционного давления. В том числе, своим опытом поделились представители группы компаний «Кортрос», которая в Академическом построила дом с солнечными батареями на крыше, а также «электродома» без отопления.

Сессию на форуме проводила компания «Систем Электрик». Участники отметили, что безусловно, санкции не могли не повлиять на применение энергоэффективных технологий в строительстве. Но решения девелоперы уже нашли, и надеются, что это позволит и в дальнейшем реализовывать успешные проекты в разных городах России.

Опытом строительства уникальных домов поделился на сессии генеральный директор ООО «РСГ-Инженерная инфраструктура» Алексей Обухов. Например, он рассказал о доме на улице Мехренцева в Академическом, на крыше которого установлены солнечные батареи. С 1 января по 28 сентября 2022 года электростанция выработала 10% от потребляемой жильцами электроэнергии (при мощности 15 кВт – выработка 12 770 кВт/ч за указанный период). Это позволяет существенно экономить на коммунальных платежах, а также снизить вред, наносимый экологии.

«В рамках проекта Академический группы компаний «Кортрос» в Екатеринбурге мы создаем не только дома, но и инженерную инфраструктуру, что позволяет девелоперу управлять рисками – и по срокам подключения, и по стоимости. При этом комплексное освоение территории позволяет нам экспериментировать и на практике применять энергоэффективные технологии, которые в России даже не используются. Это уникальные технологии по рекуперации тепла, по системе накопления электроэнергии. У ГК «Кортрос» позиция: строить с акцентом на экологические принципы и на комфорт для проживающих. У нас есть пример реализованного электродома, и есть реализованный проект по солнечной электростанции на крыше. Будем и дальше двигаться в этом направлении», – отметил Алексей Обухов.

Напомним, прошлом году на «Иннопроме» уникальный энергоэффективный дом с солнечной электростанцией на крыше презентовали премьер-министру России Михаилу Мишустину. А в марте 2022 года АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» за реализацию того же проекта получил награду «Самый энергоэффективный дом» на всероссийском конкурсе «Энергоэффективное ЖКХ».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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