Свердловская область может начать экспорт мороженого и медоборудования в ОАЭ

Свердловская область может начать экспортировать мороженое в Объединенные арабские эмираты. Об этом рассказал на своей странице «Вконтакте» министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин,который сейчас находится в рабочей поездке в этой стране.

«Договорились, что в ближайшее время сформируем пакет проектов и предложений наших компаний и направим его партнёрам в ОАЭ. Направления – самые разные. От сферы IT до экспорта свердловского мороженого», – написал Ярин.

Министр подчеркнул, что очень позитивно прошла знаковая встреча поездки – с его арабским коллегой, министром внешней торговли ОАЭ Тани Аль Зеюди. Господин Аль Зеюди отметил дружественный характер российско-эмиратских отношений и заявил о намерении принять участие в «Иннопроме» с большой делегацией. Одно из направлений, которое его интересует – экспорт российского медицинского оборудования, которое производится, в том числе, и в Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»