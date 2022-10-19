В Екатеринбурге устроят массовый просмотр боя Петра Яна в UFC

В Екатеринбурге устроят массовый просмотр очередного поединка бойца команды «Архангел Михаил» Петра Яна. В субботу он выйдет в клетку на турнире UFC против Шона О'Мэлли. Бой будет проходить в Абу-Даби, а в Академии единоборств РМК будет организована трансляция.

«Главный кард турнира стартует в 23:00 (Екб). Специально для фанатов смешанных единоборств и наших друзей мы заряжаем прямой эфир в российском зале Петра Яна – в Академии единоборств РМК», – сообщили в соцсетях RCC.

Там уточнили, что вход будет свободным, а также напомнили о розыгрыше футболок и плакатов с автографами бойца в своем телеграме.

Напомним, победитель боя Ян – О'Мэлли получит право драться за титул чемпиона UFC. Петр Ян уже был обладателем пояса этой организации.

Екатеринбург, Елена Сычева

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