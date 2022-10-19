Бехатон, забор и плитка: как выглядит собачья площадка за миллион (ФОТО)

В Екатеринбурге под мостом на перекрестке Восточной и Шевченко открыли собачью площадку. Местные жители обрадовались – в городе практически нет специализированных мест для выгула питомцев. Но стоимость площадки и ее оснащение жителей района озадачили.

Новостью об открытии площадки в запрещенной соцсети поделилась собачница и общественница Екатерина Петрова. «Новый День» ранее рассказывал о том, что там будут строить площадку за миллион рублей – сумма весьма удивила горожан. «Ее сделали за 993 тысячи. Вопрос номер один – зачем там плитка эта вездесущая? Площадках малюсенькая, на Объездной площадка метров 50 в длину, а здесь – 5 или 10. Вообще местные, конечно, рады. Но миллион..? Я посмотрела смету контракта, там МАФов на 200 тысяч, остальное песок, забор и плитка. У меня есть знакомая, которая в своём дворе планирует сделать собачью площадку, там все выглядит поинтереснее, у нее вся смета – 300 тысяч. Без бехатона, разумеется», – прокомментировала Екатерина Петрова.

По контракту, на перекрестке улиц Шевченко и Восточная должны были обустроить площадку с несколькими снарядами для животных: это барьер «Бум», барьер-покрышка, две скамейки с привязью. Сдать ее должны были до 1 октября, но, видимо, по факту открыли позже. Как это выглядит, смотрите на фото.

Фото Екатерины Петровой

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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