В Екатеринбурге для детей устроят квест по музеям: разобраться помогут домовой и кентавр

Во время школьных каникул музеи Екатеринбурга в очередной раз запускают акцию для детей «Время открытий». Детям выдадут путеводители с интересными заданиями, заполнить которые можно будет, посетив музеи. Помогать школьникам будут сказочные персонажи: домовой, кентавр, улитка и другие.

Фестиваль детских музейных маршрутов «Время открытий» пройдет уже в четвертый раз. Как и в прошлые годы, даты проведения привязаны к осенним каникулам: наянется он 22 октября, закончится 6 ноября. 12 музеев Екатеринбурга составили для детей 5-12 лет специальные путеводители, которые помогут в игровой форме познакомиться с экспозициями и пройти квест. В каждом путеводителе есть вопросы, загадки, творческие задания. В большинстве фестивальных «карт» задания звучат от лица музейного персонажа, который «проведет» детей от экспоната к экспонату.

Так в Музейном центре «Гамаюн» герой путеводителя – музейный домовой Федор Кузьмич. В Центре истории камнерезного дела им. А.К. Денисова-Уральского детей сопроводит Золотая Ящерка. В Водонапорной башне ребят ждет Улитка Клепа, срисованная с настоящей одноименной улитки, которая на самом деле живет здесь. В Художественном музее Эрнста Неизвестного ребят по залам проведет Кентавр Эрик. А В Музее истории и археологии Урала – хранители музейных историй Историохваты.

«Игровая форма – лучший способ познакомить детей с чем-то новым», – считает заведующая отделом экскурсий и детских программ Музея истории Екатеринбурга, руководитель оргкомитета фестиваля «Время открытий» Светлана Хайрутдинова. – Фестивальные путеводители по музейным экспозициям предлагают детям разные виды активностей: найти экспонаты в экспозиции, сравнить их между собой, разгадать головоломку и ребус, чтобы определить название предмета или вычислить важную дату. Есть в путеводителях и творческие задания. Но дело не в том, чтобы ответить на все вопросы правильно. Главное, чтобы дети и родители получили удовольствие от процесса, открыли для себя новый формат семейного досуга – поход в музей. Каждый раз это может быть увлекательное, веселое, творческое событие».

Чтобы принять участие в фестивале «Время открытий», детям и родителям нужно купить билеты в музей. Вместе с ними они бесплатно получат фестивальный путеводитель (дети до 7 лет посещают музеи бесплатно и также бесплатно получают путеводители). В любом из музеев, который ребенок посетит первым в рамках фестиваля, он получит Диплом участника и наклейку. Ее можно будет наклеить в Диплом. Такие наклейки ребенок сможет получить во всех остальных фестивальных музеях, которые посетит. После окончания фестиваля, все дети, у кого в дипломе есть хотя бы одна наклейка, получат памятные значки «Времени открытий».

В 2022 году в фестивале «Время открытий» участвуют музеи:

Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» (ЕМИИ) (9+)

Музей истории и археологии Урала (СОКМ) (9-12 лет)

Музей истории Екатеринбурга (5+)

Музей природы Урала (СОКМ) (5+)

Центр истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского (ЕМИИ) (5+)

Художественный музей Эрнста Неизвестного (СОКМ) (8-10 лет)

Музей первого президента России Б.Н. Ельцина (8-12 лет)

Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» (СОКМ) (9+)

Фотографический музей «Дом Метенкова» (9+)

Музейный центр «Гамаюн» (6+)

Музей наивного искусства (ЕМИИ) (5+)

Водонапорная башня на Плотинке (6+)

Уличный маршрут, посвященный конструктивизму (9+) (буклет можно получить в креативном кластере «Л52)

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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