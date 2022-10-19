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NewDayNews.ru

Четверг, 20 октября 2022, 17:56 мск

Новости Екатеринбург

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В Свердловской области планируют ввести разовые выплаты семьям мобилизованным

Правительство Свердловской области завтра рассмотрит вопрос об единовременных денежных выплатах семьям мобилизованных граждан. Докладчиком на заседании выступит министр соцполитики региона Андрей Злоказов.

По некоторым данным, речь может идти о выплатах размером в 20 тысяч рублей на каждого члена семьи. Законопроект, утвержденный постановлением правительства, затем поступит на рассмотрение свердловского Заксобрания. Добавим, что сегодня фракция КПРФ внесла законопроект о единовременной компенсации мобилизованным в размере 100 тысяч рублей. Ранее профильный комитет заксо одобрил законопроект о предоставлении горячего питания для школьников, чьи отцы были мобилизованы для участия в специальной военной операции на Украине. Также минобразования предложило компенсировать студентам колледжей и техникумов из семей мобилизованных покупку одежды и обуви.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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