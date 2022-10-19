Пожилая женщина лишилась полумиллиона, поверив в «пенсионную реформу»

В Екатеринбурге на уловки мошенников попалась 82-летняя пенсионерка. 17 октября ей позвонила по телефону женщина, которая представилась сотрудницей пенсионного фонда.

Звонившая рассказала, что в связи с инфляцией проводится пенсионная реформа, в рамках которой нужно обменять деньги старого образца на новые. Пенсионерка согласилась и назвала собеседнице сумму своих сбережений. Мошенница сказала бабушке, что скоро к ней придёт представитель пенсионного фонда, которой нужно отдать деньги. Так и произошло, в квартиру пенсионерки постучала постучала женщина и сказала, что ей нужно отдать деньги. Пенсионерка передала пакет, в котором было 479 000 руб. А уже после, спустя какое-то время, пожилая женщина поняла, что стала жертвой мошенников и лишилась своих денег. Она пошла в полицию.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Со слов пенсионерки составлены приметы злоумышленницы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК Российской Федерации «Мошенничество». «Полиция г. Екатеринбурга напоминает гражданам, особенно пожилого возраста, не следует открывать дверь незнакомым людям и, тем более, впускать их в квартиру. Злоумышленники под различными предлогами пытаются проникнуть в квартиры доверчивых граждан. Часто они представляются работниками жилищно-коммунального хозяйства, пенсионной и социальной службы. Если посторонние представляются сотрудниками каких-либо служб, попросите предъявить удостоверение, спросите данные этого человека, свяжитесь с той службой, которую он называет, и уточните, работает ли у них такой человек. Очень важно предупредить пожилых родственников, соседей, живущих рядом с вами, о возможной опасности», – прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Марина Иванова

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