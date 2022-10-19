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Четверг, 20 октября 2022, 17:56 мск

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Из Кольцово в Ереван начал летать новый перевозчик

Из международного аэропорта Кольцово начал летать новый авиаперевозчик.

Как сообщили в пресс-службе Кольцово, сегодня первый рейс по маршруту Ереван – Екатеринбург – Ереван совершила авиакомпания FlyOne Armenia. Лайнер Airbus A319 вылетел из Кольцово в 07.23 местного времени. Полеты запланированы дважды в неделю, по средам и воскресеньям.

В Кольцово отмечают, что Ереван является востребованным направлением для екатеринбуржцев. По итогам девяти месяцев 2022 года этот маршрут выбрали более 34 тысяч пассажиров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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