55-летний курьер мошенников забрал у пенсионера 2000 евро

В Екатеринбурге задержали курьера, которого мошенники послали за деньгами к обманутому ими пенсионеру.

Как сообщили в пресс-службе УМВД города, этот случай отличается от аналогичных тем, что «бегунком» оказался 55-летний мужчина. Обычно такими подработками занимаются молодые люди. У задержанного изъяли около 2 тысяч евро и порядка 100 тысяч рублей. Мужчина рассказал, что нашел предложение о работе курьером в социальных сетях. Далее все развивалось по стандартному сценарию: одному из пенсионеров позвонили и сообщили, что его внучка попала в ДТП и потребовали деньги, далее курьеру прислали координаты очередной жертвы, у которой он забрал более 4 млн рублей в иностранной валюте.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере». Фигурант арестован. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Напомним, полиция не раз предупреждала, что подобного рода «сотрудники» – просто расходный материал для их кураторов. Их судьба – отбывать наказание за тех, кто использовал их.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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