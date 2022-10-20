На сессии «КОРТРОСА» строители рассказали, как решают вопросы импортозамещения

На форуме 100+TechnoBuild прошла сессия группы компаний «КОРТРОС», посвященная проблемам импортозамещения. Крупные строительные компании рассказали, как и где они находят аналоги ушедших с рынка материалов, а также поделились бизнес-планами.

«Часто приходится слышать, что у нас в России мало что производится, поэтому мы на свою сессию позвали всех, кто занимается разного рода производством именно в России. Чтобы понять, сколько всего делается на территории страны, – пояснил модератор встречи главный директор по строительству ГК «КОРТРОС» Николай Складнев. – Вопросы импортозамещения в строительстве всегда были: мы всегда искали какие-то аналоги, следили за ценой. Но, конечно, с самого начала 2022 года степень важности этих вопросов повысилась. На мой взгляд, на сегодняшний день есть три пути решения импортозамещения. Первый – поиск российских аналогов. Второй – собственное производство. Третий – сотрудничество с дружественными странами, потому что я далек от мысли, что абсолютно все в мире можно заместить [внутри одной страны]».

В поисках аналогов строительным компаниям сегодня помогает «Каталог импортозамещения», который создали эксперты крупнейшего в России объединения строителей «Нострой». Как рассказал представитель «Нострой» Павел Малахов, в каталоге собрано уже 1800 позиций. Любой строитель может на сайте найти замену иностранным трубам, лифтам, клею, светильникам и так далее.

«Сейчас у нас стоит задача – создать интерактивную карту, на которую нанесем производителей тех или иных ресурсов, чтобы покупателям было удобнее простраивать логистическую цепочку, – отметил Павел Малахов. – Вторая задача – борьба с фальсификатом. Чтобы продукция в каталоге соответствовала сертификатам качества».

Еще один способ, который поможет девелоперам пережить период перенастройки, – обзавестись надежными партнерами.

«Я убежден, что крупным строительным компаниям и застройщикам придется искать партнеров. Партнерство – это основное. И сегодня в зале максимальное количество партнеров, которые с нами работают: чего они только не производят. Причем на территории России производят, в том числе очень высокоэффективные, сложные технологически приборы, оборудование», – отметил Николай Складнев.

В качестве примера он привел компанию «Юнигрин Энерджи», которая занимается производством солнечных систем. Сейчас она строит второй завод – в Калининграде. В частности, в Екатеринбурге есть солнечные системы технологического партнера компании – ГК «Хэвел», которые установлены на энергоэффективном доме в Академическом. За год работы они показали отличные результаты. Солнечные панели планируют установить и на фасадах нового дома, который строится сейчас в квартале «Олимпика».

«Это высокотехнологичный продукт, который на территории России делают наши коллеги. Если бы мне 5-10 лет назад сказали, что мы будем такое делать, я бы не поверил», – прокомментировал директор по строительству ГК «КОРТРОС».

Еще один пример предприятия, которое удачно решает вопросы импортозамещения, – компания «Сен-Гобен», которая производит строительные материалы в России и СНГ. Сейчас у компании десять заводов, но она планирует расширяться. Как рассказал гендиректор «Сен-Гобен» Рафаэль Зохрабян, еще год назад компания большую часть расходных материалов для своего производства закупала за рубежом. Сегодня почти всему нашли замену внутри России, а также в Турции и Армении.

«Я поддерживаю идею Николая Николаевича про партнерства. Если мы будем создавать пулы партнеров, будем использовать научный потенциал страны, то все получится», – добавил Рафаэль Зохрабян.

В завершении сессии Николай Складнев отметил, что рано или поздно Россия все равно пришла бы к импортозамещению. «Но ничего драматичного не происходит. Мы видим в зале производителей чего только можно, чьи предприятия локализованы в России. Да, коллеги берут на себя риски. Построить завод – это не то же самое, что построить большой магазин. Это не только про бизнес, это уже про патриотизм», – резюмировал представитель ГК «КОРТРОС».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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