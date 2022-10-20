За полгода свердловский бизнес получил 12,7 млрд рублей по льготным кредитам

С 16 марта по 1 октября 2022 года малые и средние предприниматели из Свердловской области получили по льготным государственным программам 724 кредита на общую сумму 12,7 млрд рублей. Больше половины этих средств – 7,6 млрд рублей – они направили на реструктуризацию ранее взятых кредитов, сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

В банке напомнили, что сейчас в России действует расширенная программа стимулирования кредитования субъектов МСП. Предприниматели могут брать кредиты по льготным ставкам на любые цели – инвестиционные, оборотные, а также для рефинансирования ранее полученных ссуд. Размер кредитов составляет от 3 млн до 2 млрд рублей, срок – до трех лет. Максимальная ставка привязана к ключевой, она не может превышать ключевую ставку более чем на 3%.

В целом задолженность малого и среднего бизнеса Свердловской области перед банками на 1 сентября 2022 года составила 215 млрд рублей. За год она увеличилась на 32%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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