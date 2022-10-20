В Нижнем Тагиле закрыли школу из-за кишечной инфекции

В Нижнем Тагиле вспышка острой кишечной инфекции. С симптомами отравления слегли четверо учащихся МБОУ СОШ № 1 им. Н.К.Крупской. Школа с сегодняшнего дня переведена на дистанционный режим работы.

В ситуации разбираются санврачи. «Специалисты проверят в учебном заведении соблюдение требований санитарного законодательства и отберут пробы для проведения лабораторных исследований», – прокомментировали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Нижний Тагил, Марина Иванова

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