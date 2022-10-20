В Нижнем Тагиле «Ромео» устроил пожар на железной дороге, чтобы насолить возлюбленной

На Свердловской железной дороге произошёл пожар, сообщение об этом передала дежурная по станции Быньговский в полицию на станции Нижнего Тагила. Когда полицейские приехали на место, они увидели, что внутри колеи протянут провод, который соединяет рельсы клеммами. Это произошло 13 октября, как сообщили сегодня в пресс-службе УТ МВД по УрФО, причастный уже установлен.

Это житель Нижнего Тагила 1994 года рождения, который официально нигде не работает и уже привлекался к уголовной ответственности. «Задержанный пояснил, что решил сымитировать неисправность на участке железнодорожного пути для того, чтобы привлечь внимание девушки, являющейся работником железной дороги, после их ссоры. Своими хулиганскими действиями мужчина вызвал не только задержку движения подвижного состава, но и угрозу их безопасной эксплуатации. Данная установка на железном пути могла повлечь за собой возможность серьезных последствий для железной дороги, вплоть до схода состава и, как следствие, человеческих жертв и немалых убытков», – прокомментировали в транспортной полиции.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 267.1 УК РФ «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств».

Фото УТ МВД по УрФО

Нижний Тагил, Марина Иванова

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