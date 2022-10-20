На Среднем Урале начинаются ночные морозы

По наблюдениям метеорологов, текущий октябрь оказался теплее обычного на 3-5 градусов. Но последняя декада месяца будет соответствовать поздней осени на Урале.

«Циклоны, идущие с севера Скандинавии на Новую Землю и Таймыр, далеко на юг распространяться не будут, а значит и больших порций арктического воздуха вглубь материка не принесут. Можно надеяться, что до конца октября зима на Среднем и Южном Урале еще не установится, хотя отрицательных температур станет больше, и осадки будут выпадать все больше в виде снега и мокрого снега. Впрочем, их будет немного, два-три дня с небольшими осадками», – сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

В ближайшие дни в ночное время температура воздуха ожидается до -5 градусов, днем будет +1…+6 градусов. Ранее Госавтоинспекция предупредила автомобилистов, что в ближайшее время необходимо сменить летние шины на зимние. Именно в межсезонье из-за смены погоды, осадков в виде дождя и снега, заморозков и гололеда резко возрастает число аварий с участием даже опытных водителей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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