Депутаты отдали людям «самое ценное, что у них есть» (ФОТО, ВИДЕО)

Депутаты медфракции Екатеринбургской гордумы, а также их помощники и друзья стали донорами. Уже во второй раз в этом году они коллективно отправились в Областной центр переливания крови. Так народные избранники решили убить сразу несколько зайцев – пополнить запасы крови и ее компонентов, показать личным примером, что донорство это нестрашно и небольно, чтобы привлечь к этому больше людей, а заодно получить выходной и выплату за донацию. Правда, оказалось, что днем отдыха воспользоваться смогут не все. «И хотел бы, но не получится – очень много работы», – пояснил руководитель медицинской фракции Алексей Вихарев.

А вот в донорскую кассу после забора крови отправились все депутаты, включая тех, кто входит в топ-3 самых обеспеченных представителей ЕГД, – они получили по 736 рублей. «И доброе дело сделали, и денег заработали. Главное, теперь не забыть их задекларировать, чтобы потом проблем не было», – прокомментировал глава медфракции.

До собственно сдачи крови, кстати, допустили не всех. Анастасию Немец не взяли в доноры по медицинским показаниям, поэтому в этот раз она оказывала моральную поддержку коллегам по фракции, а кровь сдавала ее помощница.

В итоге донорами стали Алексей Вихарев, Дмитрий Николаев и Алексей Мещеряков и их соратники. Вместе они отдали на нужды пациентов уральских больниц около 15 литров крови. «Самое ценное, что у нас есть – кровь», – прокомментировал акцию Алексей Вихарев.

Оказалось, что некоторые из депутатов собираются добиться получения звания «Почетный донор России». В частности, об этом рассказал Мещеряков. «Для этого надо сдать кровь 40 раз. Но я пока сдал только три», – заметил депутат.

Таким образом, до заветной цели ему осталось примерно 7,5 лет, при условии, что он будет сдавать кровь не дважды в год, а пять раз – это максимум для мужчин. Получив значок, депутат будет дополнительно получать выплату примерно 15,5 тысячи рублей в год, ходить в поликлинику без очереди, покупать лекарства со скидкой 50% и ходить в отпуск когда захочет, а не когда отпустит работодатель.

«Новый День» спросил у доноров, что случится с обычным человеком, если ему перельют кровь депутата. Ответы – в видео «Нового Дня».

Кровь депутата – обычному человеку

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»