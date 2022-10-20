Рэпер поможет екатеринбуржцу наказать таджика-беспредельщика

Популярный рэпер Миша Маваши поможет екатеринбуржцу наказать таджика, который избил парня, сорвал с него крестик, а ранее пытался склонить к интиму его несовершеннолетнюю сестру. Об истории сообщил телеграм-канал Mash, где опубликовали видео драки в Академическом районе.

Поводом для разборок стала переписка 23-летнего Хусейна из Таджикистана с 15-летней екатеринбурженкой Марией. Взрослый мужчина пытался склонить девочку к интиму, зная, что ей еще нет 18 лет. О переписке узнал ее старший брат – тоже несовершеннолетний, 16-летний Никита. Он назначил встречу обидчику сестры, но тот пришел не один, а с группой поддержки, причем, по словам екатеринбуржца, у одного из участников драки был с собой травматический пистолет. В итоге завязалась драка, уроженец Таджикистана избил юношу, а в завершение поединка Хусейн сорвал с Никиты крестик, заявив буквально следующее: «Пошёл … [нафиг] ты, пошёл … [нафиг] твой бог».

Ни Никита, ни его сестра не обращались в полицию, однако проверка по факту инцидента все же ведется.

Видео драки в своем телеграм-канале опубликовал рэпер Миша Маваши, а позднее сообщил, что связался с Никитой и готов оказать ему боевую поддержку. «Никита – парень-кремень. Сказал, что заявление писать не будет, но разобраться [с обидчиком сестры] готов. Я ему сказал: «Смотри, я тебе дам людей в Екатеринбурге. Готов поехать, вызвонить, все сделать?» Он сказал: «Все, готов». Плюс ко всему они [участники драки со стороны Хусейна] там настолько охеревшие, что говорят: «Че-то качать будешь? Давай покачаем». Ну, давайте покачаем. В течение суток я определюсь, кого конкретно к Никите отправлять, чтобы все сделали четенько и дров не наломали», – сообщил рэпер.

Екатеринбург, Елена Сычева

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