Назван топ-10 ресторанов Урала

Девять ресторанов из Екатеринбурга попали в топ-10 премии Where To Eat. Только один в шорт-листе лучших – заведение из Тюмени, это ресторан «Чум», который занял 10 место в рейтинге. От девятого до второго места расположились Grain, «Большой Грузинский», «Крабы, гады и вино», «Сойка», Kitchen, «Гастроли», Momo. На первом месте оказалось бистро «Горожане».

В категории «Выбор СМИ» победу одержал «Большой грузинский». Баром года стал «Шалом Шанхай». Лучшим поваром признали шефа Kitchen Сергея Мирошникова, а сомелье – Романа Сергеева из «Био Шмио».

Екатеринбург, Елена Сычева

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