В Екатеринбурге 12-летние девочки жестоко избили подругу во дворе школы

В Екатеринбурге прокуратура и полиция проводят проверку после драки учениц 6 класса школы № 151 в микрорайоне ЖБИ. Две 12-летние девочки избили ровесницу. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными ушибами головы и ног. Конфликт детей сняли на телефон другие учащиеся.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 19 октября. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что никто из родителей участниц драки в полицию не обращался. Полицейские установили личности несовершеннолетних и вызвали их вместе с родителями в территориальный ОВД для опроса. По объяснениям подростков, ссора началась из-за того, что избитая девочка нецензурно высказалась в адрес членов семьи одной из нападавших школьниц. После случившегося другие ученики довели избитую девочку до Молодежного центра.

Согласно сведениям из школы, все три девочки характеризуются удовлетворительно. На учете в ПДН они не состоят. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства о профилактике правонарушений и преступлений в отношении несовершеннолетних, законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», – сообщили в областной прокуратуре.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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