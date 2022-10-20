Архитекторы предложили 10 концепций «пары» для небоскреба «Высоцкий»

Архитекторы представили десять концепций небоскреба, который может появиться рядом с «Высоцким».

Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, это произошло на открытом заседании экспертно-консультативного совета Свердловского отделения Союза архитекторов России, которое состоялось в рамках Международного строительного форума 100+ TechnoBuild.

Большинство концепций так или иначе отталкивались от творчества Владимира Высоцкого, в честь которого назван первый небоскреб. Например, архитектурное бюро «Гордеев-Демидов» представило эскиз «Семь струн» с «грифом», а бюро «Старт» назвало свою концепцию «Парус». Эскиз архитектора Владимира Кагановича также напоминал гитару. Были и варианты возведения «женской» башни в противовес «мужскому» бизнес-центру. Их представили «Востокпроект» и петербургское бюро MLA+. Помимо названых архитекторов и фирм, своё видение нового небоскрёба в центре Екатеринбурга презентовали зодчие из «Алкуты», «Академпроекта», «Инжениума» и бюро ОСА.

Замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов заявил, что такие сложные и важные для города проекты должны непременно выноситься на суд общественности и профессионалов. «Сегодняшнее обсуждение прошло очень хорошо, и это должно стать доброй традицией – чтобы на полях форума 100+ мы выносили особо значимые проекты. Помимо этого, мы, конечно, на протяжении всего года будем с вами взаимодействовать. Не стану называть понравившиеся мне концепции, скажу лишь, что все они достойны победы», – подвёл итог Рустам Галямов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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