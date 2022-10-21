За 9 месяцев в Свердловской области задержаны 10 тысяч пьяных водителей

В ближайшие выходные сотрудники Госавтоинспекции снова выставят на трассах области экипажи ДПС для проверки водителей на трезвость.

Как сообщили в пресс-службе свердловского УГИБДД, за 9 месяцев текущего года за пьяную езду были привлечены к ответственности более 10 тысяч водителей. Каждый восьмой из них допустил это нарушение повторно – в отношении таких возбуждают уже уголовные дела. Еще более 10 тысяч водителей ездили без прав, причем 8 тысяч из них вообще никогда не получали водительских удостоверений, а еще 2 тысячи были лишены их за грубые нарушения ПДД.

Госавтоинспекция напоминает гражданам, что участие в дорожном движении нетрезвого водителя может иметь весьма трагические последствия, поэтому о таких фактах необходимо сообщать в полицию по телефонам 02 или 112.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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