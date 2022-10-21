Губернатора Куйвашева не будет на работе до конца месяца

Губернатора Евгения Куйвашева в настоящее время нет в Свердловской области.

По данным «Нового Дня», он находится в отпуске. Разные источники указывают разные даты его возвращения – или к концу месяца, или через две недели.

Постановления правительства Свердловской области с 20 октября подписывает и.о. губернатора Алексей Шмыков. В частности, именно его подпись стоит под постановлением «О предоставлении единовременных денежных выплат в связи с участием граждан в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации».

Напомним, половина свердловского правительства после губернаторских выборов продожает работать с приставками «и.о.". Не назначены главы минобра, минздрава, минэкономики, минпрома, минАПК, минспорта и ряда других структур.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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