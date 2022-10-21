У екатеринбуржца забрали Mercedes за долги

У жителя Екатеринбурга за долги забрали «Мерседес GL 400» – машину арестовали и передали взыскателю. Хозяин авто задолжал 7 млн рублей разным кредиторам – банкам, предприятиям, и так далее.

«Должник ожидал прихода судебных приставов. У мужчины в собственности имелось два автомобиля Mercedes GL 400 и Benz CLS, но в ходе судебных разбирательств одним из кредиторов взыскание было обращено именно на Mercedes GL 400. За ним и прибыли судебные приставы. Мужчина исполнительным действиям не препятствовал. Транспортное средство эвакуировано на специализированную автостоянку, оставлено на ответственное хранение взыскателю», – отметили в пресс-службе управления ФССП России по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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