В выходные в Екатеринбурге будут ловить пьяных водителей

С 21 по 23 октября в Екатеринбурге пройдут рейды ГИБДД. Инспекторы будут выявлять пьяных водителей, а также тех, кто сел за руль без прав.

«Управление транспортным средством в состоянии опьянения является серьезным нарушением правил дорожного движения, которое приводит к тяжким последствиям и ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. За данное грубое нарушение ПДД предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до 2-х лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. – За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ и наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательных работ, либо лишения свободы на срок до 2-х лет».

Водитель считается выпившим, если концентрация этилового спирта превышает 0,16 миллиграмма на 1 литр выдыхаемого воздуха, либо превышает 0,3 и более грамма на 1 литр крови. Если вы увидели пьяного за рулем, можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефону +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»