Свердловская область занимает второе место в стране по числу заражений Covid-19

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 624 новых случая Covid-19. Это второе место по России, больше зараженных только в Москве (660).
На 21 октября были госпитализированы 39 пациентов с положительным диагнозом, 976 свердловчан врачи выписали после выздоровления. Два пациента с ковидом скончались.
Стоит отметить, что общая заболеваемость коронавирусом в Свердловской области снижается пятый день подряд, с 16 октября.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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