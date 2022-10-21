российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 21 октября 2022, 15:57 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

Свердловская область занимает второе место в стране по числу заражений Covid-19

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 624 новых случая Covid-19. Это второе место по России, больше зараженных только в Москве (660).

На 21 октября были госпитализированы 39 пациентов с положительным диагнозом, 976 свердловчан врачи выписали после выздоровления. Два пациента с ковидом скончались.

Стоит отметить, что общая заболеваемость коронавирусом в Свердловской области снижается пятый день подряд, с 16 октября.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия,