Ковчег с частицей мощей Матроны Московской в Екатеринбурге встретили около 50 человек

Сегодня утром в екатеринбургский Храм-на-крови прибыл ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской. Сразу после этого состоялась литургия, которую посетили около 50 человек. Об этом рассказал на пресс-конференции председатель отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии иерей Павел Старков.

«Мощи прибыли к 8 часам утра, после чего сразу совершилась Божественная литургия, на литургии присутствовали около 50 человек. Было утро, рабочий день. Я думаю, что к концу рабочего дня поток увеличится, и в выходные будет самый максимум. Но мы не торопимся, никого не торопим, всех будем рады видеть», – сказал отец Павел.

Другой участник пресс-конференции, спикер программы «Ритмы веры» (г. Тверь) Павел Ефремов, сообщил, что православным Екатеринбурга, возможно, придется даже постоять в очереди, чтобы приложиться к святыне. По его словам, в Челябинске, откуда она сегодня прибыла, за неделю ее посетили несколько тысяч человек.

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, мощи блаженной старицы Матроны Московской будут пребывать в Екатеринбурге с 21 октября по 2 ноября. Святыня была в пути 33 дня, посетив Пермь, Ижевск, Самару, Магнитогорск, Челябинск.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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