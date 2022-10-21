Грипп в Свердловской области ждут в конце ноября

Врачи ожидают, что заболеваемость гриппом в Свердловской области начнет расти в конце ноября – начале декабря. На сегодняшний день случаев этого заболевания не зарегистрировано. Привиться от гриппа и коронавируса можно по будням в больницах, по выходным – в торговых центрах.

«По предварительным прогнозам, мы ожидаем серьезный рост заболеваемости к концу ноября – началу декабря. Поэтому важно именно сейчас успеть сделать прививку. Важно сформировать коллективный иммунитет», – сообщил главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на текущий момент от гриппа привиты 1,1 миллиона человек (охват чуть более 24% при необходимых 65%). Вакцинироваться от гриппа и коронавируса по-прежнему можно в будни в прививочных кабинетах больниц, а по пятницам и выходным – в выездных пунктах в торговых центрах. Вот график их работы.

В Екатеринбурге

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 21 октября с 14:00 до 18:00, 22 октября с 10:00 до 14:00

ТЦ «Мега» (ул. Металлургов, 87) – 21 октября с 14:00 до 18:00, 22 октября с 10:00 до 14:00

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – 21 октября с 14:00 до 18:00, 22 октября с 10:00 до 14:00

ТРЦ «Глобус» (ул. Щербакова, 4) – 21 октября с 14:00 до 18:00, 22 октября с 10:00 до 14:00

ТЦ «Окей» (ул. Бабушкина, 2а) – 26 октября с 15:00 до 18:00

ТРЦ «Кировский» (Сиреневый бульвар, 2а) – 21 октября с 14:00 до 18:00, 22 октября с 10:00 до 14:00

В Нижнем Тагиле

Нижнетагильский цирк (ул. Первомайская, 8А) – 21 октября с 15:00 до 18:00, 22 октября с 10:00 до 13:00

В Асбесте

ТЦ «Небо» (ул. Ленинградская, 26/2) – 21 октября с 14:00 до 18:00, 22 октября с 10:00 до 14:00

В Сухом Логу

ДК «Кристалл» (ул. Юбилейная, 2) – 22 октября с 8.30 до 12:00, с 24 по 27 октября с 8.30 до 12:00

В Ирбите

Спортпавильон «Юность» (ул. Свердлова, 17А) – 25 октября с 9:00 до 14:00

Гостиница «Ница» (ул. Первомайская, 46) – 27 октября с 9:00 до 14:00

В Каменске-Уральском

ТЦ «Кировский» (ул. Каменская, 79) – 22 и 23 октября с 11:00 до 15:00

В Сысерти

ТЦ «Бажов» (ул. Коммуны, 37) – 27 октября с 10:00 до 13:00

В Бисерти

ТЦ «Верный» (ул. Октябрьская, 17) – 22 октября с 9:00 до 15:00

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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