В Екатеринбурге задержан мужчина, обливший красной краской машины с символикой Z и V

В Екатеринбурге на Уралмаше задержан мужчина 34-х лет, который облил красной краской машины с символикой V и Z. Как сообщают источники в правоохранительных органах, на данный момент известно о трех эпизодах. Возможно, что пострадавших на самом деле будет больше.

Операция по задержанию проводилась совместно с представителями регионального центра по противодействию экстремизму при поддержке УФСБ.

На екатеринбуржца, измазавшего машины краской, составлено три протокола по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан».

Екатеринбург, Елена Васильева

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